Выборы на Донбассе: в ОПОРЕ заявили о необходимости пересмотра оснований для отмены

По мнению Айвазовской, такое решение ЦИК должна принимать на основе заключений коллегиального органа национального уровня, в частности Совета нацбезопасности и обороны.

Председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская подчеркивает необходимость пересмотра критериев, на основе которых принимается решение о невозможности проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на пресс-конференции в Киеве.

Она напомнила, что Центральная избирательная комиссия приняла решение о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донецкой и Луганской областей на основе писем Донецкой и Луганской областных государственных администраций - областных военно-гражданских администраций.

«В этих письмах, точнее таблицах, указан перечень участков и рядом комментарий, что на них невозможно провести выборы. За этой табличкой нет никаких документов, фактов и конкретных обоснований, в связи с чем сделаны такие заключения. Поэтому понятно, что это - политико-правовое решение», - считает Айвазовская.

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Она отметила, что в этом случае военно-гражданская администрация имеет конфликт интересов, ведь, направляя письмо в ЦИК, которая не уполномочена проверять эти сведения, ВГА получает полноту власти, не учитывая мнение местного самоуправления.

«Однако, по факту, ВГА не берет на себя ответственность за принятие решения, потому что его принимает ЦИК. Но де-факто она необоснованно устанавливает обстоятельства, которые дают возможность для непроведения выборов», - добавила председатель правления ОПОРЫ.

«Чтобы эта система не повторялась, необходимо пересмотреть критерии, в связи с которыми принимается решение о невозможности проведения выборов, и участников принятия этого решения, то есть это должна быть не ВГА, а коллегиальный орган национального уровня, в частности Совет нацбезопасности и обороны», - убеждена Айвазовская.

Выборы на Донбассе: история вопроса

8 августа ЦИК приняла постановление о невозможности проведении 25 октября выборов в 10 территориальных громадах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области. Также ЦИК приняла к сведению, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьенского района Луганской области выборы невозможно провести на пяти избирательных участках.

18 августа ЦИК обратилась в Совет нацбезопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Нацполицию, к командующему Объединенных сил с просьбой не позднее 28 августа предоставить информацию о возможных угрозах во время выборов, а также в Донецкую и Луганскую ОГА-ВГА, которые должны до 28 августа уточнить свои заключения относительно возможности проведения местных выборов.

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Автор: Антонина Доломанжи