Идя на местные выборы, нужно думать в первую очередь о том, что наша власть, набирая кредитов от международных организаций, обрекает наших детей и внуков на нищету. Такой власти и такому правительству нельзя дальше управлять страной!

Об этом заявил народный депутат Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадим Рабинович на телеканале NewsOne.

Рабинович уверен, что очередные заимствования ни к чему хорошему не приведут, страна этого просто не выдержит.

«Если мы продолжим креативить, то я боюсь, что мы потеряем страну. Сегодня экономический баланс просто катастрофический. Конечно, можно взять еще и еще заимствований, «повесить» их не только на наших детей и внуков, но и на правнуков (на каждого еще по 10 тысяч долларов). Но это ни к чему хорошему не приведет!» – уверен парламентарий.

Депутат обратил внимание, что на сегодня Украина – единственная страна, которая терпит выходки власти, которая все делает в угоду международным финансовым организациям.

«Во всех странах мира люди, видя, что их детей и внуков уже сейчас обрекли на нищету, такой власти и такому правительству не позволяют дальше управлять страной! Они отправляют их на свалку истории. И мы должны брать с них пример. Мы просто не имеем права не думать о судьбе своих детей! Идя на местные выборы, подумайте об этом! Не о том, кто симпатичней, не о том, кто веселей поет, а о том, что вы просто не имеете права пускать во власть тех, кто обманывает, кто наживается на вас!» – призвал Рабинович.

По словам депутата, Украина вернется к тому, чтобы во власть пришли профессионалы.

«Вы должны сказать себе и своим детям: мы попробовали креативный вариант – стало хуже. Поэтому мы вернемся к тому, чтобы во власть пришли профессионалы!.. Чем мы хуже Польши, Румынии, Венгрии? Почему мы живем в нищете, а они – локомотивы Европы? Причина одна: нам надо прекратить на выборах заниматься романтикой и выбирать тех, кто может строить и управлять, а не тех, кто языком построили полмира, а как доходит до дела, оказываются ни на что не способными!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН