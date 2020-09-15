Народный избранник добавил, что узнаваемость не конвертируется в политический рейтинг.

В Киевской области по результатам местных выборов у «Слуги народа» будет один из самых высоких результатов по стране.

Такое мнение в эфире канала «НАШ» озвучил народный депутат Украины Александр Дубинский.

«Просто потому, что мы грамотно формируем команду, привлекаем людей, у которых есть поддержка на местах и которые могут выигрывать выборы. И, я уверен, благодаря таким людям мы покажем хороший результат на выборах, возможно, один из лучших по стране», — говорит нардеп.

Там, где есть слабые кандидаты, и слабые кураторы областей не занимаются этим вопросом, могут быть и плохие результаты.

«Это можно было предотвратить. Но для этого надо было заниматься избирательной кампанией с марта 2020 года», — считает политик.

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Что касается столичной кампании, то Дубинский отметил, что её фактически нет.

«К сожалению, я не вижу самой кампании. Наружная реклама в столице - это не кампания. Узнаваемость, в частности кандидата от нашей политсилы Ирины Верещук, нужно наращивать не бигбордами, а с помощью Интернета, телевизора и общения с людьми», — считает Дубинский.

Он добавил, что узнаваемость не конвертируется в политический рейтинг.

«На местных выборах люди голосуют за кандидата. Если у него рейтинг поддержки населения 60%, как, например, у мэра Бучи, то я не вижу ничего страшного, что кандидат был в разных партиях, потому что у нас при власти были разные политические силы», — заявил народный депутат.

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Автор: УНИАН