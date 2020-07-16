Палатный: партизация местных советов лишит людей контроля над деятельностью власти

Введение партийной системы на местных выборах является антидемократическим шагом, который нарушает международные стандарты и является препятствованием реализации гарантированного гражданам пассивного избирательного права.

Об этом заявил Артур Палатный, народный депутат Украины VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд.

Он добавил, что в случае принятия законопроекта №3485, общины потеряют возможность выдвигать своих кандидатов, а соответственно и влиять на деятельность органов местного самоуправления. «В небольших городах, поселках люди всегда могли предлагать своего кандидата, которого знают и которому доверяют. Местная власть была людям подотчетна. Теперь по законопроекту 3485 нам хотят навязать партийные списки. Чтобы и на городах голосовали не за лидеров, а за партийные флаги. Чтобы депутаты исчезали сразу же после избрания. Этот законопроект антидемократический и не может быть принят», — отметил Артур Палатный.

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Он сообщил, что партийная система лишит возможности баллотироваться людям, не являющимся членами ни одной партии, но искренне болеющим за судьбу родного села или города: «Искусственное сито, через которое ни один честный и порядочный человек к власти не попадет. Единственный путь — заплатить за место в списке».

Артур Палатный добавил, что предложенные изменения нарушают базовые принципы реформы децентрализации. Кроме того, они не могут быть приняты непосредственно перед выборами, до которых осталось 100 дней. «Я поддерживаю позицию Ассоциации городов Украины и призываю Верховную Раду не голосовать за законопроект, который уничтожит избирательное право на местах и нарушит Конституцию, признающую народ единственным источником власти в Украине», — заявил Артур Палатный.

Напомним, 2 июля Комитет ВРУ одобрил ко второму чтению законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства» (№3485) с поправками, предусматривающими введение пропорциональной избирательной системы депутатов местных советов в общинах, где количество избирателей составляет 10 тысяч и более. В пакете с «партизацией» одобрена и поправка, законодательно закрепляющая «императивный» представительский мандат.

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