В Харькове за два месяца до выборов появился "музей избирательного трэша" (фото, видео)

Кроме Харькова экспозицию должны отправить "путешествовать" и по другим городам.

В Харькове 17 августа открылась выставка "Музей избирательного трэша", где собрали около сотни образцов подкупа избирателей, политической рекламы и черного пиара.

Как сообщается на сайте Движения ЧЕСТНО, который является автором проекта в партнерстве с Общественным, выставка будет работать в городе до 17 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу площадь Свободы, 5 (UA Харьков). Вход - свободный.

"В Харькове всегда процветало гречкосейство. Мы часто видели "агитацию" в виде продуктовых наборов, подарков на различные праздники и агитационные концерты. Движение ЧЕСТНО имеет целью воспитать политическую культуру у граждан, чтобы они избирали политиков не за подарки, а за содержательную избирательную кампанию", - отметила аналитик не Движения ЧЕСТНО Александра Щукина.

Авторы проекта констатируют, что каждую избирательную кампанию в Украине можно увидеть засилье агитации во всех сферах жизни. Если суммировать расходы, то это сотни миллионов гривень за одну-две кампании.

"Открытие музея может стать напоминанием для каждого, что политики не экономят на своем продвижении и постоянно прибегают к созданию новых видов агитации. Во время каждой кампании наблюдатели Гражданской сети ОПОРА мониторят и собирают агитацию непосредственно в избирательных округах и мы всегда рады поделиться собранными материалами", - добавляет координатор наблюдения за выборами в Харьковской области от Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.

Также отмечается, что кроме Харькова экспозицию планируют показать в помещениях филиалов Общественного в Одессе, Сумах, Черкассах, Житомире, Кропивницком, Херсоне и Черновцах. Время и адреса открытия выставок Музея в других городах можно узнать по ссылке.

Когда в Украине следующие выборы

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Автор: Марина Григоренко