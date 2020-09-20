Местные выборы будут чрезвычайно сложными, из-за чрезвычайно низкого качества избирательного законодательства и проблемы коронавируса.

Об этом в эфире "Прямого"заявил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"Выборы будут сложными, чрезвычайно сложными. И у нас совпадает несколько проблем. Первая - это проблема чрезвычайно низкого качества избирательного законодательства. И это проблема коронавируса, которая может повлиять, в том числе и на политтехнологии. Потому что, прикрываясь коронавирусом, очень легко влиять на явку тех или иных электоральных групп. К примеру, вы хотите снизить явку своего конкурента, за которого голосуют преимущественно избиратели старшего возраста – достаточно слухов о массовом распространении болезни для того, чтобы сбить желание избирателей приходить на избирательные участки", – заявил Кошель.