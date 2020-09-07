Отвечая на вопрос об участии в выборах, 77% респондентов заявили «скорее да», 20% - «скорее нет».

Большинство украинцев планируют принять участие в местных выборах, назначенных на октябрь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, отвечая на вопрос об участии в выборах, 77% респондентов заявили «скорее да», 20% - «скорее нет», 3% - затруднились ответить.

Как украинцы относятся к нынешней власти

47% опрошенных ответили, что не одобряют деятельность Зеленского, 42% - одобряют. Деятельность правительства не устраивает 59% украинцев, зато 17% одобряют действия Кабмина. 73% не одобряют деятельность Верховной Рады, 16% - одобряют.

Также опрос показал, что 65% украинцев считают, что дела в стране движутся в неправильном направлении. 23% респондентов заявили, что дела в стране движутся в правильном направлении, 12% - затруднились ответить.

Как проводился опрос

Опрос был проведен с 30 по 31 июля.

Данные были собраны с помощью компьютерного метода телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов.

Опрос проводился по случайной выборке, которая включала 2 тыс. 472 граждан Украины в возрасте от 16 лет и старше.

Выборка репрезентативна по региону, возрасту и полу. Статистическая погрешность не превышает 2% при 95-процентном уровне доверия, а коэффициент досягаемости составил 12%.

Местные выборы в Украине: когда и как состоятся

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Глава КИУ считает, что предстоящие местные выборы станут "самыми заполитизированными" в украинской истории.

Местные выборы 25 октября пройдут по новому избирательному законодательству - Избирательному кодексу Украины, который вступил в силу с 1 января текущего года, то они будут иметь целый ряд важных особенностей.

Зеленский поручил подготовиться к проведению местных выборов 25 октября в условиях ограничений из-за COVID-19.

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов.

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Автор: Леся Лещенко