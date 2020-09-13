В ЦИК нет информации о наличии каких-либо перспектив отмены или переноса выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

Внесение административной единицы в «красную» зону эпидемической опасности не является основанием для отмены выборов на этой территории.

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Об этом в ходе дискуссии в рамках шестого «Донбасс Медиа Форума» заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый, сообщает UATV.

«Наличие «красной» зоны, согласно постановлению правительства, по сути не является основанием для того, чтобы не проводить выборы», - сказал он.

По его словам, согласно украинскому законодательству, выборы в местные советы 25 октября могут быть отменены только в двух случаях - введение военного или чрезвычайного положения.

Постивый добавил, что сейчас в ЦИК нет информации о наличии каких-либо перспектив отмены или переноса выборов в Украине или на отдельных ее территориях в связи с карантином.

При этом он отметил, что отмена или перенос выборов «теоретически возможны», поскольку высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. Однако, по его мнению, это сложный процесс.

"На сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет», - подчеркнул член ЦИК.

Местные выборы 2020 в Украине: что известно

5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Согласно календарному плану основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, до 24 сентября включительно запланировано представление документов в соответствующие теризбиркомы для регистрации кандидатов в депутаты и кандидатов на должности сельского, поселкового и городского головы.

Отказаться от баллотирования кандидат или партия, которая его выдвинула, могут до 5 октября.

Начинать осуществлять предвыборную агитацию партия или кандидат должны на следующий день после регистрации, а завершить - в 24:00 24 октября.

Кроме того, согласно плану, теризбиркомы должны образовать участковые избирательные комиссии до 9 октября.

Голосование будет проходить с 8: 00 до 20: 00 25 октября, а установить его результаты избиркомы должны до 6 ноября включительно.

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Автор: Светлана Закелова