По словам гендиректора КИУ, комиссию намеренно затянули, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

Киевская городская территориальная комиссия не успела в установленный законом срок (не позднее 6 сентября) сформировать округа в городе.

Об этом в фейсбук сообщил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, комиссию намеренно затянули, и она не успела принять решение до конца дня 6 сентября.

«Заседание комиссии затягивалось до последнего, определенного законом дня. Далее представитель ОПЗЖ максимально долго зачитывал свое предложение. Ему помог Крамаренко из «Голоса» и бывший «свободовец» Левченко», - отметил Кошель.

Он отметил, что ТИК продолжит заседание сегодня в 12:00. Однако права «нарезать» округа она уже не имеет.

Согласно Избирательному кодексу (п.4 ст. 199), многомандатные избирательные округа по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10000) образуются соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем на второй день избирательного процесса (стартовал 5 сентября) с соблюдением принципа непрерывности границ (связности территорий) таких округов.

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Автор: УНИАН