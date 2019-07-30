В Черниговской области в округе №210 пересчитают голоса на 33-х избирательных участках

Суд признал грубые нарушения в работе окружной избирательной комиссии.

В Черниговской области в округе №210, включающем город Прилуки, Прилуцкий, Козелецкий и Бобровицкий районы, по результатам рассмотрения дела по иску кандидата в народные депутаты Бориса Приходько состоится пересчет голосов.

Об этом сообщает штаб кандидата Приходько со ссылкой на слова адвоката Николая Торбеева.

Как сообщил Торбеев, соответствующее решение сегодня принял Черниговский окружной административный суд.

Согласно его информации, в ходе судебного заседания установлено ряд грубых нарушений во время проведения итогового заседания окружной избирательной комиссии. В частности, было выявлено 112 неизвестных лишних бюллетеней, отмеченных в итоговом протоколе ОИК, утвержденном подписями председателя, заместителя, секретаря и всех членов комиссии.

По его словам, председатель ОИК Оксана Соколовская во время заседания не смогла пояснить, где взялись эти бюллетени и где они учитываются.

«На части из 33 участков выявлены нарушения при транспортировке и хранении избирательной документации. По другим участкам - неизвестно, как устанавливались результаты. Есть разногласия между протоколами УИК и итоговым протоколом ОИК. Председатель не смогла объяснить, откуда они взялись. Это порождает сомнения в законном установлении результатов выборов», - отметил Торбеев.

Кроме того, были установлены нарушения в ходе непрерывного заседания ОИК: во время ночных перерывов, которые объявляла председатель ОИК Соколовская, председатель УИК ездили домой, оставляя документацию в ОИК, что ставит под сомнение ее сохранность и отсутствие каких-либо посторонних вмешательств в документы. Суд обязал ОИК провести повторный подсчет голосов на 33 участках (всего их насчитывается более 200).

Кандидат в народные депутаты Сергей Коровченко, который признан победителем выборов в округе, с пересчетом голосов не соглашается и расценивает судебное решение как вмешательство в избирательный процесс.

Как сообщалось, 28 июля 6-й Киевский апелляционный суд признал системные нарушения в деятельности ОИК 210. Согласно решению суда, установлено:

- противоправной бездеятельность ОИК №210 относительно не составления протоколов о повторном пересчете голосов на отдельных участках;

- противоправные действия ОИК №210 относительно нарушения процедуры пересчета голосов избирателей на отдельных участках;

- признано противоправным и отменено решение ОИК №210 о признании голосования на отдельном участке недействительным;

- также установлен факт систематических нарушений ОИК №210 Конституции и Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов УИК победу в округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, за него проголосовали 16 448 избирателей (21,28%). Вторым стал самовыдвиженец Борис Приходько, которого поддержали 16295 избирателей (21,09%).