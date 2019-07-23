СМИ узнали, ведет ли "Слуга народа" переговоры с "Голосом" о коалиции

В партии Вакарчука считают, что в Раде будет сформировано монобольшинство.

Партия "Слуга народа", которая может принять более 250 мест в составе новой Верховной Рады, не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" певца Святослава Вакарчука.

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в "Голосе".

"Никто пока не появляется. Думаю, будет монобольшинство и моноправительство", – отметил один из собеседников СМИ.

Ранее бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил, что фракция "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов в Раде будет иметь права коалиции. "В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил он, ссылаясь на статью 83 Конституции Украины.