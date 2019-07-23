Бывший член ЦИК: в новом парламенте создать коалицию невозможно

В случае получения более 226 голосов в Раде фракция "Слуга народа" будет иметь права коалиции.

Фракция "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов в Раде будет иметь права коалиции.

Об этом в комментарии LB.ua заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера.

"В новом парламенте создать коалицию невозможно. Поскольку фракция "Слуга народа" в случае получения большинства депутатов парламента имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", - заявил Магера, ссылаясь на статью 83 Конституции Украины.

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По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" - коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года", - добавил он.

"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", - сказал он, добавив, что коалиционное соглашение в новой Верховной Раде также не нужно.

Как сообщал УНИАН, по последним данным ЦИК, после обработки 92,97% протоколов, партия "Слуга народа" продолжает лидировать на парламентских выборах в Украине.

Так, за «Слугу народа» проголосовали 43,13% избирателей, партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» поддержали 13,05%, ВО «Батькивщина» - 8,19%, «Европейскую солидарность» – 8,14%, «Голос» – 5,86%.