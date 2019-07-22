"Страна 95": в соцсетях шутят о парламентских выборах в Украине

По данным обработки 60% протоколов за "Слугу народа" проголосовали 42,52% избирателей.

В Украине прошли внеочередные парламентские выборы. По данным обработки 60% протоколов, с большим отрывом лидирует «Слуга народа, за которую проголосовали 42,52% избирателей. Также барьер в 5% преодолевают партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", Всеукраинское объединение "Батькивщина" и "Голос".

В соцсетях бурно отреагировали на успех партии Владимира Зеленского, которая может получить число мандатов, необходимое для создания большинства без коалиции.

Вспомнили и о том, что рейтинг Петра Порошенко на выборах президента весной 2019 года был около 25%, в связи с чем многие ее избиратели изменили свои аватарки на "25%". А на парламентских выборах его партия "Европейская солидарность", по предварительным данным, набирает всего около 8,5%.

Также шутят о том, что многие одиозные политики, которые были в парламенте не один созыв, теперь с большой долей вероятности пролетают.

Смеются и над известными музыкантами, которые не попадают в новый состав Верховной Рады.

Отдельная тема - это результат партии Анатолия Шария, которая набрала 3,1% и теперь претендует на государственное финансирование.

Напомним, на этих выборах зафиксирована рекордно низкая явка, которая составила всего 49,8%. Политологи называют главными причинами не только разгар отпускного сезона, но и политическую "усталость" избирателей.

Были и философские посты на тему выборов.