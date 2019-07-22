В Житомирской области в шести одномандатных округах лидируют четверо кандидатов от «Слуги народа» и двое самовыдвиженцев

Согласно подсчетам, в Верховную Раду попадает народный депутат Владимир Литвин, не попадают - нардепы Борислав Розенблат и Сергей Пашинский.

В Житомирской области в шести одномандатных избирательных округах на внеочередных парламентских выборах лидируют четверо кандидатов в народные депутаты от партии «Слуга народа», а также двое самовыдвиженцев.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Так, по данным обработки 40% протоколов, в одномандатном избирательном округе №62 (Житомир) лидирует кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Игорь Герасименко. За него проголосовало 47,02% избирателей. На втором месте - кандидат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Наталья Леонченко (7,92%), на третьем - бывший председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич (7,38%), на четвертом - самовыдвиженец Борислав Розенблат (6,89%).

В округе №63 после обработки 33,77% протоколов на первое место по количеству голосов избирателей выходит представитель «Слуги народа» Богдан Кицак (43,90%), на второе - нардеп Александр Ревега (14,76%), на третье - выдвиженец «Батькивщины» Анатолий Шаповал (11,26%).

В округе №64 по результатам подсчета 34,44% протоколов побеждает выдвиженец «Слуги народа» Вячеслав Сигачов (28,93%), на втором месте - самовыдвиженец, народный депутат Владимир Арешонков (25,82%), на третьем - нардеп Сергей Пашинский (17,59%).

В округе №65 после обработки 14,02% побеждает самовыдвиженец, народный депутат Владимир Литвин, получает 35,55% голосов избирателей, на втором месте - кандидат от «Слуги народа» Дмитрий Костюк (29,29%).

В округе №66 после подсчета 19,66% голосов побеждает представитель «Слуги народа» Татьяна Грищенко (23,34%), на втором месте - самовыдвиженец Анатолий Павленко (21,48%), на третьем - Виталий Журавский (18,73%).

В округе №67 после подсчета 25,80% голосов самовыдвиженец, народный депутат Виктор Развадовский с результатом 35,16% побеждает кандидата от партии «Слуга народа» Сергея Кузьминых (32,20%).