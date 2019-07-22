Экс-соратник Януковича Колесников признал проигрыш на досрочных выборах в Раду

Политик будет заниматься благотворительностью.

Кандидат в народные депутаты, экс-регионал Борис Колесников признал свое поражение на парламентских выборах и поздравил победителя - мэра Дружковки Валерия Гнатенко, который шел как самовыдвиженец.

Об этом он написал в своем Facebook.

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"Победителю желаю решить большое количество проблем, накопившиеся не только в Дружковке, но и в целом в округе. А новому парламенту и правительству - в максимально короткое время добиться мира, как гарантии сохранения целостности и независимости нашей страны", - отметил Колесников, добавив, что спокойно относится к победам и поражениям.

Он сообщил, что и впредь будет заниматься благотворительностью и меценатством.

Напомним, в "Оппоблоке" в прифронтовой Авдеевке побеждает Муса Магомедов (подсчитано 56,25%), Руслан Требушкин в Добропольском районе и городе Покровск (подсчитано 40,7% бюллетеней), Вадим Новинский в Мариуполе (подсчитано 33,62% бюллетеней), Сергей Магера в Мариуполе (подсчитано 38,77% бюллетеней). Кандидаты ОПЗЖ Виктора Медведчука также пока берут четыре округа на Донетчине. В частности, Федор Христенко побеждает в Бахмутском районе и Лимане (подсчитано 19,20% бюллетеней), Юрий Солод лидирует в Славянском районе (подсчитано 28,31%), Валерий Гнатенко - в Константиновском районе, городе Дружковку (подсчитано 16,39% бюллетеней), Владимир Мороз - в Великоновоселковском и Марьинском районах (подсчитано 17,36% бюллетеней).