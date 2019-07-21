цей матеріал доступний українською

В Чернигове женщина 28 лет получает приглашения на выборы для незнакомого человека - ОПОРА

17:13, 21 июля 2019
Выборы 2019
128 0
Женщина отказалась писать дальнейшие жалобы / фото: УНИАН

Об этом сообщили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА.

Согласно их информации, к председателю черниговского избирательного участка №741016 (ВО №205, город Чернигов) обратилась жительница города Чернигов с просьбой объяснить, почему ей домой 28 лет подряд приносят чужое приглашение проголосовать на выборах.

«Женщина Наталья Любенко пришла сегодня голосовать и одновременно принесла приглашение на человека, который ей неизвестен. В приглашении указан ее адрес и фамилия Борисенко, но таких в составе семьи нет. О чем женщина неоднократно сообщала в избирательные комиссии и обращалась в местный отдел Государственного реестра избирателей с соответствующей справкой и просьбой исправить ошибку», - отметили в ОПОРЕ.

Сегодня Любенко предложили снова написать очередное заявление, но женщина отказалась со словами: «опять будет то же».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #чернигов#виборипогода в Чернигове