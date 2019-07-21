Кучма проголосовал за "новые силы" и призвал народ "быть жестким к власти" насчет предвыборных обещаний

Экс-президент ожидает, что Зеленский в послании нового парламента даст четкий стратегический план развития Украины.

Экс-президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма заявил, что проголосовал за «новые силы», и выразил надежду, что приоритетом нового состава Верховной Рады станет достижение мира на Донбассе.

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Об этом Кучма сказал журналистам на выходе из избирательного участка, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер.

«Всегда на выборы идешь с хорошим настроением. Стараешься отбросить вчерашний день, если он был не совсем хорошим, и смотреть с надеждой в завтрашний день. Поэтому я убежден, что сегодняшние выборы по всей Украине действительно проходят под таким углом зрения - люди хотят надеяться, что новая власть придет с новой программой конкретных действий без пустых обещаний», - заявил он.

Кучма выразил уверенность, что сегодня Украина получает шанс снова перезагрузиться. «Этот уникальный шанс упустить нельзя. Конечно, я проголосовал за новые силы и, еще раз подчеркиваю, за наш народ, способный на огромные свершения. Он это доказывал не раз. В сегодняшней ситуации народ должен быть более жестким к власти, спрашивать обязательно за те обещания, которые они давали на избирательной кампании», - сказал бывший президент.

Также Кучма высказался о приоритетах нового состава Верховной Рады. «Они понятны. Я думаю, что главный приоритет, как сказал президент в своей (инаугурационной - УНИАН) речи в парламенте - мир. Стране нужен мир. Ведь мы все хорошо понимаем: никакие инвестиции из-за рубежа не придут, когда война продолжается в Украине. Чтобы люди жили в спокойствии, чтобы не гибли наши ребята на Донбассе. Надеюсь, что президент Украины Владимир Александрович Зеленский в послании к парламенту после избрания даст четкий стратегический план развития Украины. Мы сегодня его не имеем, поэтому хотелось бы видеть, что действительно есть такой план, кардинальный, по всем проблемам, которые сегодня в Украине существуют, а потом смотреть, как он выполняется. Так что есть надежда», - сказал Кучма.