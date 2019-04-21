Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет Зеленскому

Экс-президент посоветовал новому правителю быть честным.

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре выборов и дал совет Владимиру Зеленскому.

На избирательном участке, куда Кучма пришел реализовать свое право волеизъявления, он посоветовал новому президенту больше делать и меньше обещать, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олифер.

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Он отметил, что "нового президента" ему жаль, поскольку у Украины существует множество проблем - от войны, которой не видно конца, до экономики на грани дефолта. Так же экс-глава государства намекнул на невыполненные обещания Петра Порошенко.

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - сказал второй президент.

Кучма также пожелал будущему президенту придерживаться своих обещаний.

"Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - отметил Кучма.