Явка избирателей по состоянию на 12:00 составляет 15%

Соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

По данным из 11 избирательных округов, по состоянию на 12:00 явка на внеочередных парламентских выборах составляет 15,27%.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные размещены на табло в пресс-центре Центральной избирательной комиссии.

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По состоянию на 12:00 данные прислали 11 территориальных избирательных округов. Согласно с ними, в целом по Украине активность избирателей составляет 15,27%.

Так, в Волынской области (19-23 избирательных округа) явка составляет 12,08% (данные из одного округа), в Днепропетровской области (24-40 избирательные округа) - 18,85% (данные из двух округов), в Донецкой области (45-52, 57-60) - 17,64% (данные из трех округов), в Житомирской (62-67) - 16,15% (данные из одного округа), в Луганской области (105-107, 112-114) - 26,78 (данные из одного округа), во Львовской области (115-126) - 10,87% (данные из двух округов), в Одесской области (133-143) - 13,88% (данные из одного округа).

Как сообщал УНИАН, все избирательные участки, созданные на территории Украины для голосования на внеочередных парламентских выборах, работают в штатном режиме.