"Традиция избирать гетмана": социолог рассказал, почему явка на выборах в ВР всегда ниже

Он предполагает, что на этих выборах в Раду явка составит 55-57%.

Директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович пояснил, что в Украине всегда больше явка на президентских выборах, чем на парламентских, потому что люди считают более важной фигурой одного «гетмана», который за все отвечает.

«Это все наша традиция — мы выбираем себе гетмана, который за все отвечает. И за чиновника, которого он только что уволил, хотя это не работа президента. А депутаты это казнокрады (в смысле населения — ред.) — с 1991 года. Я все время за этим следил и сейчас я это до сих пор вижу», — сказал Антипович в эфире программы «Нині вже» на Громадском.

Он напомнил, что на последних выборах президента явка была 63%, а «классическая» явка на выборах в Раду — около 55%.

Читайте такжеДубинский выложил доказательство попытки подкупа Мосийчука людьми Кононенко на 94-м округе (аудио)

«На последних парламентских выборах в 2014 году она составляла 52%. Но тогда был пик войны. Революция достоинства, часть электората востока вообще не пришла на выборы, им не за кого голосовать», — пояснил социолог.

Он предполагает, что на этих выборах в Раду явка составит 55-57%, но уточнил, что у социологов и ЦИК есть различия во время подсчета явки, так Центризбирком учитывает людей, которые есть в списках, но которые сейчас за границей.

«Мы, как социологи, общаемся с присутствующим в Украине населением, а ЦИК считает явку от количества зарегистрированных избирателей, огромная часть которых находится за границей на заработках. Например, мы фиксировали около 70% готовности прийти на президентские выборы, а получилось 63%. Мы взяли цифру от имеющегося населения, а ЦИК — от списочного », — рассказал Антипович.