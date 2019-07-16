"Это криминальная история": Вакарчук пожаловался на СМС с дискредитацией его партии

По словам Вакарчука, с этих же номеров людей зовут на встречи с Порошенко.

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что на Западной Украине люди получают СМС-сообщения с призывом не голосовать за его политсилу на досрочных выборах в Верховную Раду. С этого же номера людей звали на встречу с Петром Порошенко.

Об этом Вакарчук заявил в интервью Громадському.

«Буквально вчера (14 июля — ред.) Начали приходить СМС людям на Западной Украине с тем, что, мол, партия «Голос» все равно не преодолевает проходной барьер, то нечего распылять голоса, поэтому голосуйте за настоящие проевропейские силы. Это на самом деле криминальная история», — рассказал он.

По словам Вакарчука, «Голос» уже подал соответствующие заявления в правоохранительные органы.

«Потом есть целые плакаты или газеты с ложными цитатами — даже не с вырванными из контекста — это еще можно понять, хотя это тоже не по-европейски — но цитаты, которые являются ложью, это уже дно», — сказал музыкант.

В эфире канала ICTV Вакарчук рассказал, что такие СМС приходят с одного анонимного номера многим его знакомым.

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«Но вот беда, с того же номера пришло приглашение на встречу с Петром Порошенко во Львовской области и на концерт, организованный партией Петра Порошенко», — подчеркнул он.

Отметим, что корреспондентка Громадского видела скриншоты из СМС-сообщений, в которых говорилось о снижении рейтинга «Голоса», а также о расписании тура Петра Порошенко. Их показали представители партии «Голос».

Вечером 15 июля Партия Вакарчука обнародовала заявление, в котором говорится о подобных СМС с дискредитацией «Голоса».

«Соответствующее заявление о совершении уголовного преступления с просьбой начать расследование партия «Голос» направила министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Нацполиции Сергею Князеву», — говорится в заявлении.

В партии «Голос» считают, что такие действия имеют признаки правонарушения, предусмотренного статьей 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса.