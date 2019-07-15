В 133 округе Одессы Слуга Народа Артём Дмитрук побеждает Баранского

Согласно последним социологическим опросам, в Одессе по 133 округу уверенную победу на предстоящих выборах одержит кандидат в народные депутаты от политической партии «Слуга Народа» Дмитрук Артём Геннадьевич.

Так, согласно данным опроса, за Дмитрука готовы проголосовать 31,4% избирателей, в то время как за его ближайшего конкурента Баранского чуть больше 20%.

Справка: Артём Дмитрук, 26 лет, предприниматель, меценат, многократный чемпион Украины, имеет высшее юридическое образование.

Ранее никогда не был членом политических объединений. На внеочередных парламентских выборах 2019 года баллотируется от партии «Слуга Народа» по 133 округу в Одессе.

Опрос был проведен в период с 26 по 30 июня 2019 года. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) было опрошено 800 респондентов – зарегистрированных жителей одномандатного избирательного округа № 133 возрасте от 18 лет. Максимальная статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,4%.