Артем Дубнов взялся за новую больницу на Троещине. У жителей появилась надежда

Отсутствие больницы на Троещине – одна из самых больших проблем района. Здесь проживает почти 500 тысяч человек, и они явно заслуживают того, чтобы иметь доступное медицинское обслуживание. Годы киевская власть обещает построить здесь больницу, но воз и ныне там.

Жители Троещины считают эту проблему одной из важнейших. Их донимает именно необходимость ехать в соседние районы, чтобы получить медицинскую помощь или родить ребенка. Народный депутат, который избирался в 2014 году по этому округу – Борислав Береза, за те 5 лет, которые он представлял округ, так и не смог решить этот вопрос.

Сейчас у жителей района появился реальный шанс получить долгожданную больницу. По мажоритарному округу № 213 баллотируется молодой врач Артем Дубнов, который взялся выполнить эту амбициозную задачу. Сейчас его команда собрала несколько тысяч подписей жителей района, и процесс продолжается. Они нужны как дополнительный аргумент для выделения государственных средств под этот масштабный инфраструктурный проект.

По мнению Артема Дубнова, заявления городских властей о каких-то препятствиях на пути к появлению медицинского комплекса – это отговорки. Он сам врач по специальности, является совладельцем стоматологической клиники «Клиника Дубновой Стоматолог и Я», и точно знает: при желании можно найти и проектантов, и найти финансирование под проект, в том числе, через привлечение иностранных инвестиций. Чтобы была политическая воля и стремление действительно делать, а не только вести разговоры.

«Только я начал проникаться проблемами Троещины, выделил отсутствие больницы, поликлиники и роддома как одну из приоритетных. Начали разбираться, что нужно сделать. В одиночку с этим не справиться: нужна государственная помощь, серьезное финансирование. Но именно сейчас мы имеем уникальную возможность сдвинуть с мертвой точки этот проект», - убежден Дубнов.

Такую уверенность ему дают последние результаты социологии: партия «Слуга народа» может набрать до 50% голосов, заведя в Верховную Раду самую большую фракцию в истории украинского парламента. С поддержкой такой фракции реализация даже такого масштабного проекта, как больница на Троещину, выглядит вполне возможной.

Жители Троещины так устали от отсутствия доступного медицинского обслуживания, дважды их просить подписаться под обращением о строительстве больницы не надо. Они и сами охотно это делают. Правда, не скрывают скепсиса: столько лет власть обещает построить больницу, но ничего так и не делается.

«Недоверие людей можно понять. Им уже столько лет дурили головы этой больницей, обещали, что они уже не верят. Но в этот раз все будет по-другому. Я – сам врач со стажем, с опытом зарубежного обучения, и имею представление о том, какой должна быть больница. Во-вторых, я все привык доводить до конца, поэтому не брошу проект, которого требует полмиллиона людей, на полпути. И, главное, за моей спиной будет стоять мощная фракция «Слуга народа», с которой мы сможем решить любой вопрос», - убежден Артем Дубнов.