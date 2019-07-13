В МВД рассказали, когда на избирательных участках появятся бюллетени
Бюллетени развезут по участкам в течение 18-20 июля.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, посвященном избирательной кампании, сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.
“С начала избирательной кампании поступило 3 тыс. 383 сообщения, внесены сведения в ЕРДР по 167 из них, составлено 695 протоколов”, - сказал он.
Стойко добавил, что Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС, таможенная и миграционная службы готовы к проведению выборов.
Кроме того, он рассказал, что с 15 июля полиция, пограничники и другие подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы. В частности, чтобы не допустить на территорию Украины диверсионные группы.
Когда бюллетени развезут на избирательные участки, то они будут взяты под круглосуточную охрану.
Доставка бюллетеней с участков состоится в течение 18-20 июля.