В МВД рассказали, когда на избирательных участках появятся бюллетени

С начала избирательной кампании получено 3 тыс. 383 сообщения о нарушениях.

Бюллетени развезут по участкам в течение 18-20 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге, посвященном избирательной кампании, сообщил советник министра внутренних дел Иван Стойко.

“С начала избирательной кампании поступило 3 тыс. 383 сообщения, внесены сведения в ЕРДР по 167 из них, составлено 695 протоколов”, - сказал он.

Стойко добавил, что Нацполиция, Нацгвардия, пограничники и ГСЧС, таможенная и миграционная службы готовы к проведению выборов.

Кроме того, он рассказал, что с 15 июля полиция, пограничники и другие подразделения МВД переходят на усиленный режим несения службы. В частности, чтобы не допустить на территорию Украины диверсионные группы.

Когда бюллетени развезут на избирательные участки, то они будут взяты под круглосуточную охрану.

Доставка бюллетеней с участков состоится в течение 18-20 июля.