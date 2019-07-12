Центризбирком принял решение о перепечатывании избирательных бюллетеней

Бюллетени с кандидатами по мажоритарным округам перепечатают для пяти ОИО.

Центральная избирательная комиссия приняла решение осуществить перепечатку избирательных бюллетеней для голосования в пяти одномандатных избирательных округах (ОИО).

Как сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, ЦИК приняла решение осуществить перепечатку избирательных бюллетеней по выборам народных депутатов Украины для голосования в ОИО № 26, 68, 72, 119, 134 на внеочередных выборах народных депутатов Украины.

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Такое решение принято в связи с регистрацией постановлением ЦИК от 3 июля 2019 года № 1470 кандидата в народные депутаты Украины Островского.Н.И., который баллотируется в ОВО № 119 в порядке самовыдвижения, и отменой регистрации кандидатов в народные депутаты Украины в нескольких ОВО.

Кроме того, установлено, что ЦИК и государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» с участием контрольной комиссии за изготовлением избирательных бюллетеней обеспечивают уничтожение ранее изготовленных избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 26, 119, 134, находящиеся на указанном предприятии, и избирательных бюллетеней для голосования в ОИО № 68, 72, возвращенных Государственным предприятием специальной связи для уничтожения.