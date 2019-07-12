В ОПОРЕ спрогнозировали явку на внеочередных выборах в ВР

163 тысячи украинцев изменили место голосования на выборах в парламент.

В гражданской сети ОПОРА прогнозируют явку на внеочередных парламентских выборах 21 июля от 40% до 50%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Министерстве внутренних дел относительно избирательной кампании сообщила координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Накануне президентских выборов о готовности принять в них участие заявили около 80% избирателей. Накануне парламентских о такой готовности заявляют около 60%. Поэтому, если из этой цифры вычесть 15-20%, то мы понимаем, что явка будет от 40 до 50%», - сказала она.

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Также она добавила, что внеочередные парламентские выборы 2019 года - это первые общенациональные выборы за всю историю независимости, которые происходят летом, и избирательная кампания также приходится на лето.

В свою очередь, советник главы МВД Иван Стойко добавил, что, если на президентских выборах изменили место голосования более 400 тысяч граждан, то сейчас всего лишь 163 тысяч. Он напомнил, что для того, чтобы изменить адрес, нужны только заявление, паспорт и идентификационный код.