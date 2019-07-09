Замглавы фракции БПП в Раде снялась с выборов
14:11, 09 июля 2019Выборы 2019
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Депутат поблагодарила своих сторонников за поддержку.
Оксана Продан не будет баллотироваться в Раду / фото УНИАН
Депутат Верховной Рады, одна из замглавы фракции БПП в парламенте Оксана Продан снялась с выборов из-за низкого рейтинга. Она баллотировалась как самовыдвиженка.
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Она баллотировалась в парламент по округу №201 в Черновцах. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.
"Последняя социология по Черновцам показала, что мои земляки уже определились с выбором. И это не я. Поэтому я снялась с регистрации кандидатом в народные депутаты", - заявила Продан.
Ранее партия «Слуга народа» приняла решение об исключении из своего избирательного списка семерых кандидатов в народные депутаты.
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