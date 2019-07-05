ЦИК сняла экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина с выборов в Раду

В основе постановления письмо Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился в Украине.

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию бывшего первого заместителя генпрокурора времен президента Виктора Януковича Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» в многомандатном избирательном округе. Соответствующее решение принято на заседании ЦИК, передает отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии. Читайте такжеПрокуратура сообщила о подозрении одиозному экс-заместителю Пшонки и показала его золотую лопату (фото) В основе постановления письмо Службы безопасности Украины о том, что Кузьмин с 2014 года не находился в Украине. Таким образом, Кузьмин не сдержал законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет перед днем выборов, что является основанием для отмены его регистрации. Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия единогласно отменила регистрацию экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблоггера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

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