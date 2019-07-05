"Кому-то очень удобно устроить хайп": Разумков прокомментировал попытки отменить закон о люстрации

Политик пояснил, что расценивает ситуацию с возможной отменой закона о люстрации, как "попытку дестабилизации политической ситуации".

Попытки возвращения на властные должности чиновников эпохи Виктора Януковича в результате возможной отмены судом закона о люстрации может дестабилизировать политическую ситуацию в Украине.

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Об этом в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает ТСН.

"Революционной ситуации – думаю, нет. Что это создаст определенные проблемы нам, как представителям новой команды и в первую очередь президенту – это факт. Потому что будут судебные иски, будут попытки восстановиться на тех рабочих местах, из которых люди были уволены", - отметил он.

Политик пояснил, что расценивает ситуацию с возможной отменой закона о люстрации, как "попытку дестабилизации политической ситуации" и "черную технологию и манипуляцию, которую пытаются внедрить в рамках избирательной кампании". "Потому что у кого-то есть проблемы с рейтингом. Очень удобно устраивать такой, извините за сленг, хайп. Я не думаю, что это сильно кому-то поможет, но тем не менее", - отметил лидер "Слуги народа".