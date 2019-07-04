"Ситуация абсурдная и тождественна "казусу Клюева": член ЦИК Шипилов о регистрации Кузьмина кандидатом в нардепы

Член Центризбиркома Леонтий Шипилов подчеркнул, что ЦИК может снять с выборов бывшего первого замгенпрокурора Рената Кузьмина, если появятся доказательства его отсутствия на территории Украины в течение последних 5 лет.

Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов считает, что ситуация с регистрацией кандидатом в депутаты бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина абсурдная и тождественна ситуации с экс-главой Администрации президента времен Януковича Андреем Клюевым, которого сначала зарегистрировали, а потом отменили регистрацию.

Об этом Шипилов заявил в интервью УНИАН.

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“По моему личному мнению, в этом случае ситуация тождественна ситуации с господином Клюевым, только Кузьмин идет по списку”, - заявил он.

По словам Шипилова, когда на заседание ЦИК стоял вопрос о регистрации избирательного списка «Оппозиционного платформы – За життя», он воздержался, потому что имеет сомнения относительно проживания Кузьмина на территории Украины.

“Голоса по этому вопросу: регистрировать список Оппозиционной платформы – За життя», или нет – разделились. Десять на шесть. ЦИК обратилась ко всем надлежащим органам по этому поводу. Все они сообщили, что не владеют информацией, только высказывались гипотезы, что он может скрываться на территории Российской Федерации», или «в настоящее время установить фактическое местонахождение на территории Украины не оказалось возможным». Сюр, абсурд – так”, - заявил член ЦИК.

Он подчеркнул, что ЦИК может снять с регистрации кандидата при условии появления доказательств, которые подтверждают, что этот кандидат не отвечает установленным требованиям, в частности относительно проживания в Украине последние 5 лет.

“Если такие доказательства появятся, это станет основанием для отмены регистрации конкретного кандидата”, - добавил Шипилов.

Отвечая на вопрос, могла ли ЦИК зарегистрировать кандидатом в депутаты экс-президента Виктора Януковича или экс-премьер-министра Николая Азарова, Шипилов сказал: “ЦИК ни в теории, ни на практике не могла бы зарегистрировать их, а мнение Верховного суда я говорить не буду. На мое личное убеждение и, я думаю, всех членов ЦИК, оснований для регистрации Виктора Януковича субъектом избирательного процесса в Украине нет. Какую бы позицию занял бы Верховный суд, учитывая казус Клюева и Шария, я не знаю”.

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Как сообщал УНИАН, 2 июля ЦИК во исполнение постановлений Верховного суда приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и блогера Анатолия Шария.

3 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий обратился к ГПУ, СБУ, Госпогранслужбе по поводу предоставления информации о пребывании экс-секретаря СНБО, бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина в течение последних пяти лет на территории Украины, а также Клюева и Шария.

3 июля ЦИК единогласно отменила регистрацию Клюева и Шария.

Кузьмин находился в розыске. В июне 2016 года тогдашний заместитель генпрокурора Евгений Енин заявлял, что Кузьмин находится за границей. В Генпрокуратуре Кузьмина подозревали в совершении ряда уголовных правонарушений, в частности, по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением; служебном подлоге; легализации доходов, полученных преступным путем. В мае 2019 года его дважды вызывали на допрос в ГПУ.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Кузьмин является кандидатом в народные депутаты от «Оппозиционной платформы – За життя» (35 номер в списке).