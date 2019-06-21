Список "За життя" минимум на треть сформирован из представителей Порошенко – политолог

По мнению политолога, избирательный список ОПЗЖ стал главной причиной начавшегося перетока голосов к "Оппозиционному блоку"

Социология демонстрирует рост поддержки партии "Оппозиционный блок" и фиксирует начавшееся возвращение голосов от Оппозиционной платформы "За життя".

Такое мнение на своей странице в Facebook выразил руководитель центра "Третий Сектор", политолог Андрей Золотарев, комментируя результаты всеукраинского опроса, проведенного исследовательской компанией "Active Group" 14-17 июня 2019, пишет Фокус.

Так, согласно исследованию, среди тех избирателей, кто придет на выборы и определился, лидирует в рейтинге партия "Слуга народа" с результатом 42,3% от всех опрошенных.

Второе место занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую намерены проголосовать 9,8% респондентов. Третье и четвертое места занимают "Европейская солидарность" и "Батькивщина" с результатами 8,4% и 8,3% соответственно. Недалеко от проходного барьера оказалась партия "Голос" с результатом 6,1%, приблизилась к его преодолению партия "Оппозиционный блок", которую готовы поддержать 4,3% украинцев.

По мнению Золотарева, главной причиной начавшегося перетока голосов к "Оппозиционному блоку" стал избирательный список ОПЗЖ.

"Состав этого списка четко демонстрирует, кто был и остается оппозицией к власти Порошенко, а кто становится ширмой для людей Порошенко и Авакова и хочет их привести в Раду. Избиратели оценили очень странный, как для политсилы, называющей себя оппозиционной, список", – считает Золотарев.

Он напомнил, что, согласно избирательному списку ОПЗЖ в парламент баллотируются представители партии "Блока Петра Порошенко".

"В нем минимум треть – это представители Порошенко. В этом списке 11 представителей БПП, "ночной мэр" Киева Столар и его люди, близкий к Авакову добробатовец Кива, а также мастера разговорного жанра. Заметно, что в том списке практически нет людей дела и представителей реальной экономики, мэры предпочли ОппоБлок, и не пошли к Медведчуку в Оппозиционную платформу", – подчеркнул политолог.

Напомним, согласно данным соцпроса "Рейтинга", который проводился с 6-9 июня, партию "Слуга народа", поддерживали 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" тогда готовы были проголосовать 10,4% определившихся, за "Европейская Солидарность" – 7,9%, за ВО "Батькивщина" – 7,5%, за партию "Голос" – 6,4%.

По данным опроса КМИС (29 мая - 3 июня), среди политических партий наибольшей поддержкой пользуется "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2%. Также преодолеть 5% проходной барьер в Раду могут "Оппозиционная платформа – За жизнь" (10,7%), "Европейская Солидарность" (7,8%), "Батькивщина" (6,9%) и партия "Голос" (5,6% ).