Оппозиционный блок подал документы на регистрацию в ЦИК

20 июня представители Оппозиционного блока подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины по общегосударственному многомандатному и одномандатным избирательным округам.

7 июня пять оппозиционных партий - «Оппозиционный блок», «Наши», «Відродження», «Доверяй Делам» и «Партия Мира и Развития» заявили о совместном участии в парламентских выборах и заключили Меморандум единства оппозиционных сил. Торжественное подписание Меморандума состоялось на Пешеходном мосту в Киеве.

Среди главных приоритетов партии – установление мира и возрождение экономики, закрепление в Конституции внеблокового статуса Украины, создание новых рабочих мест, повышение социальных стандартов, отмена законов о языке и декоммунизации, развитие местного самоуправления, сообщает пресс-служба партии.

В команду Оппозиционного блока вошли представители абсолютно всех регионов Украины – от Ужгорода и до Харькова, мэры крупных украинских городов и лидеры территориальных громад, промышленники и работодатели, которые обладают колоссальным опытом управления и знают, как вывести страну из кризиса.

Избирательный список Оппозиционного блока был сформирован и утверждён на IX съезде партии 10 июня 2019 года. После решения ЦИК о регистрации кандидатов избирательный список партии будет опубликован на сайте Центральной избирательной комиссии.

По словам народного депутата Александра Вилкула, Оппозиционный блок ведет в парламент команду, которая наведет в стране порядок.

«Нашей задачей в новом парламенте будет отмена антинародных реформ, снижение тарифов, восстановление мира, внедрение реальной экономической и гуманитарной децентрализации, поддержка промышленности, реальный рост зарплат и пенсий. Для этого Оппозиционный блок объединил и лидеров местного самоуправления, и специалистов по промышленности.

И под каждое направление мы имеем План действий и разработали законопроекты. Мы представляем всю Украину, защищаем наши национальные интересы и выступаем против того, чтобы наше государство было колонией или Америки, или России. В Раду должны пройти партии, которые обеспечат политику мира, развития и социальной справедливости. И мы гарантируем, что именно так и будет», - рассказал Александр Вилкул.

В первую десятку избирательного списка партии вошли: народный депутат Евгений Мураев, народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, генеральный директор ОАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андриив, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Павлограда Анатолий Вершина.

По словам народного депутата Евгения Мураева, команда Оппозиционного блока в новом созыве парламента обеспечит представительство всех регионов Украины. Главная задача партии – вернуть в Украину мир, новая индустриализация, развитие экономики и повышение уровня жизни людей.

«Мы отменим геноцидные псевдореформы, заложим базу для развития Украины. В нашей команде – мэры городов, за которыми – миллионы украинцев. Их рейтинг – порядка 70-80%, они знают, как провести децентрализацию, которая позволит и сохранить целостность Украины, и покончить с культурной войной», - отметил Евгений Мураев.