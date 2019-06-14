Большинство украинцев считают обжалование в КСУ роспуск Рады и назначение выборов желанием депутатов удержаться в своих креслах - опрос

Иного мнения в этом вопросе лишь 9% респондентов.

82% опрошенных украинцев считают, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде Украины Указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как попыткой народных избранников продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня.

Иного мнения в этом вопросе лишь 9% респондентов.

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Кроме того поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия через обжалование решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах.

Исключением стали лишь сторонники партии «Европейская солидарность», которые в своем большинстве против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным, а обжалование депутатами решения Президента Зеленского о роспуске Верховной Рады в Конституционном суде является защитой законности.

Так же 63% считают, что если Конституционный суд признает Указ президента Зеленского о роспуске парламента неконституционным, то выборы в Верховную Раду все равно должны состояться 21 июля 2019, как указано в решении Главы государства. 20% утверждают, что в таком случае они должны пройти в плановом порядке в октябре с.г. Лишь 7% за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.

В региональном распределении сторонников проведения выборов именно 21 июля больше на Юге (71%), относительно меньше - в Центре (57%). Среди сторонников самых рейтинговых партий в своем большинстве респонденты выступают за проведение досрочных выборов в июле. Как и в предыдущих случаях против этого только сторонники партии «Европейская солидарность» (70% из них за проведение выборов в плановом порядке - в октябре 2019).

Опрос проводился 8-12 июня 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Как сообщал УНИАН, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов относительно указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента. В суде выступил Зеленский, который выразил надежду, что Конституционный суд примет решение, за которое "не будет стыдно". Также суд заслушал аргументы представителя президента и народных депутатов. После этого Большая палата Конституционного суда перешла к закрытой части пленарных слушаний по делу.