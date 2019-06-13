Вакарчук представил трех спонсоров своей партии "Голос" (фото)
18:23, 13 июня 2019Выборы 2019
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Первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.
Вакарчук представил трех доноров "Голоса" / фото goloszmin.org
13 июня 2019 года Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы в финансирование его партии "Голос".
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Об этом сообщает пресс-служба партии Вакарчука.
Так, среди первых "Голос" поддержали:
- инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продажам долговых ценных бумаг Сергей Фурса;
- региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук;
- экс-президент «Киевстара», основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.
Ранее на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую десятку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.
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