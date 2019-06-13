Вакарчук представил трех спонсоров своей партии "Голос" (фото)

Первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука.

13 июня 2019 года Святослав Вакарчук представил трех первых доноров, которые сделали взносы в финансирование его партии "Голос". Читайте такжеСаакашвили назвал кандидатов в депутаты от своей партии Об этом сообщает пресс-служба партии Вакарчука. Так, среди первых "Голос" поддержали: - инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продажам долговых ценных бумаг Сергей Фурса; - региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; - экс-президент «Киевстара», основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов. Ранее на съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую десятку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.

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