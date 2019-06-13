Еще один кандидат из списка "Слуги народа" передумал идти в Раду

В окончательном списке кандидатов от партии "Слуга Народа" Гусева не будет.

Экс-заместитель министра обороны Юрий Гусев, №41 в списке кандидатов от партии "Слуга Народа", передумал участвовать в парламентских выборах.

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Об этом говорится на официальной странице политсилы в Facebook. "Гусев Юрий Вениаминович, №41, изменил свои планы относительно участия в выборах в Верховную Раду. Таким образом, в окончательном списке кандидатов от партии "Слуга Народа" его не будет", - говорится в сообщении.

Как заявил Гусев "Новому времени", причиной такого решения стала якобы информационная атака на него, которая продолжалась последние дни. При этом он заявил, что обсудил решение не идти в парламент с главой государства.

Ранее из партийной сотни "Слуги народа" исключили кандидата под номером 73 — 25-летнюю Ирину Панченко.