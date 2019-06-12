Из списка "Слуги народа" исключили "киевскую тусовщицу" (фото)

По каким именно критериям Панченко не соответствует требованиям партии, неизвестно.

Из партийной сотни "Слуги народа" исключили кандидата под номером 73 — 25-летнюю Ирину Панченко.

"После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям", — рассказали theБабелю в пресс-службе "Слуги народа".

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Как сообщали СМИ, Ирина Панченко ведет активную светскую жизнь, за что журналисты назвали ее "киевской тусовщицей". Отец Панченко — бизнесмен Сергей, уроженец Кировоградской области, который с 2000 года живет в Киеве.

По каким именно критериям Панченко не соответствует, - неизвестно. К слову, Ирина – любительница откровенных фото топлес и в стиле ню, которые СМИ нашли на ее странице в Facebook. Позже эти снимки были "подчищены".

Панченко окончила юридический факультет КНУ им. Т.Шевченко в 2016 году. С 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих Showmax.

С 2014 по 2017 работала юристом в ТОВ Торговый дом Финпром, а с сентября 2017 года - помощник частного нотариуса.

Как сообщал УНИАН, двое кандидатов политической партии "Слуга народа" отказались баллотироваться в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах 21 июля.