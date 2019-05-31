Аграрная партия Украины будет принимать участие в досрочных выборах в Раду

Отмечается, что в ближайшее время Аграрная партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.

Аграрная партия Украины будет участвовать в досрочных парламентских выборах. Об этом говорится в ее заявлении.

В установленный законом срок политсила проведет съезд и выдвинет своих кандидатов. Партия будет принимать участие во всеукраинских выборах впервые. Об этом говорится в сообщении ее пресс-службы.

Несмотря на короткий срок кампании, партия убеждена в преодолении барьера.

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В политсиле заявляют, что Аграрная партия имеет наиболее разветвленную и мощную сеть низовых организаций. Это, по их словам, подтверждается стабильно высокими результатами партии на местных выборах. Более 5 тысяч депутатов местных советов избранны от Аграрной партии. Партия насчитывает 80 тысяч активистов и волонтеров.

В заявлении сказано, что Аграрная партия Украины намерена представлять интересы всех украинцев, проживающих в селах и небольших городах, а также всех украинцев, чья жизнь непосредственно связана с украинским селом. Их избиратели — жители сел и небольших городов; украинцы, чьи родители и родственники живут в деревнях; это выходцы из сельской местности; это украинцы, чья трудовая и предпринимательская деятельность связана с агарной сферой.

Свою миссию в парламенте и правительстве Аграрная партия видит в возвращении мудрости, хозяйственности и других традиций украинского народа в центральных органах власти.

Как говорится в заявлении, Аграрная партия полностью соответствует запросу украинского общества на обновление политической элиты. Партия будет вести в парламент и правительство команду профессиональных управленцев и политиков, которые уже завоевали доверие людей благодаря эффективному представительству их интересов, а также благодаря вкладу в развитие местных сообществ как депутаты местных советов и руководители органов самоуправления.

Уже в составе нового парламента Аграрная партия будет вести переговоры о формировании большинства, прежде всего, с партией "Слуга народа".

В ближайшее время партия сообщит имя руководителя избирательного штаба.