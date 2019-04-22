Послы стран "Большой семерки" пожелали Зеленскому успеха и рассчитывают на тесное сотрудничество (видео)

Послы G7 подтверждают свое обязательство поддерживать выбранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ.

Послы стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) желают Владимиру Зеленскому успеха на посту президента Украины и рассчитывают на тесное сотрудничество с ним.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном "Группой поддержки Украины" в Twitter в рамках председательства Франции в G7 в 2019 году.

"Послы стран "Большой семерки" поздравляют избранного президента Владимира Зеленского. Желаем ему успеха и надеемся на тесное сотрудничество с ним и его администрацией", - сказано в заявлении.

"Мы высоко оценили работу Центральной избирательной комиссии и правоохранительных учреждений по созданию правовых и безопасных условий, что позволило украинским гражданам в полной мере реализовать свои демократические права в рамках честного избирательного процесса", - заявили послы G7.

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"Послы "Большой семерки" также отметили прогресс, достигнутый Украиной за время президентства Петра Порошенко начиная с 2014 года. Мы подтверждаем свое обязательство поддерживать выбранный Украиной путь и дальнейшее проведение реформ", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.

По предварительным данным ЦИК, Зеленский набирает свыше 73% голосов избирателей.