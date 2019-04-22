Западные СМИ о выборах в Украине: Зеленский столкнется с большим сопротивлением против реформ

Победитель второго тура обещал бороться с коррупцией и проводить реформы, но его ждут непростые времена.

Украина ступила на неизвестную политическую территорию после того, как почти окончательные результаты выборов подтвердили, что комик без политического опыта и без детальной политики окончательно положил конец статус-кво, одержав победу на президентских выборах.

Так о втором туре украинских выборов пишет издание New York Times, добавляя, что победа Владимира Зеленского хорошо вписывается в тенденцию замены властных кругов лицами, которые выступают против истеблишмента. Такой процесс наблюдается в Европе и за ее пределами. Зеленский пообещал закончить войну на Донбассе и искоренить коррупцию на фоне недовольства из-за роста цен и падения уровня жизни. Однако, он не раскрывал своих планов, как достичь этого всего. А инвесторы хотят гарантий, что он оживит реформы, необходимые для привлечения капиталов, а также сохранения и выполнения программы МВФ.

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«Поскольку появилась полная неопределенность относительно экономической политики человека, который станет президентом, мы просто не знаем, что произойдет. И это беспокоит финансовое сообщество», - сказал инвестиционный банкир Dragon Capital Сергей Фурса.

Wall Street Journal называет предвыборную кампанию Зеленского «бессодержательной». Так что теперь Украине придется выяснить, за что именно она проголосовала. Издание называет кампанию перед вторым туром «сюрреалистической» с непонятными соревнованиями по сдаче анализов и странными «дебатами». Wall Street Journal отмечает, что Порошенко был значительным улучшением для страны в сравнении с его предшественником – марионеткой Кремля Виктором Януковичем. Однако, его реформы продвигались медленно или и вовсе остановились. Зеленский продемонстрировал слабые представления о политике. Но «нового лица» хватило.

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«Теперь битва за влияние начнется между бизнес-друзьями Зеленского, технократами-реформаторами, ветеранами политики, привыкшими к схемам, и бизнесменами старой гвардии. Первые несколько месяцев Зеленского будут вызовом даже по украинским стандартам. Политический новичок должен будет провести переговоры с МВФ, поскольку подходит время оплатить долг времен Януковича. Владимир Путин опробует его, ища слабости и добиваясь сохранения контроля над своими марионетками на Востоке Украины», - говорится в статье.

Издание отмечает, что украинцы точно хотят перемен даже тогда, когда они не знают, что на самом деле получат. Более того, западные демократии сделали похожий прыжок, что и Украина. Поэтому ЕС и США должны сделать все, чтобы помочь.

«Во время избирательной кампании, которую он вел почти исключительно в социальных сетях, он задал тон с самого начала. Это было шоу. Идея заключалась в том, что простой человек идет сломать затвердевшую систему власти в стране. Однако, он избегал всех политических дебатов и вместо этого каждый день обещал Украине лучшую жизнь», - комментирует выборы Der Spiegel.

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По мнению издания, если Зеленский действительно собирается проводить обещанные им реформы, он столкнется с большим сопротивлением. Суды в Украине до сих пор считается подконтрольны политикам, ни одного чиновника высокого уровня не обвинили в коррупции, хотя НАБУ и расследовало дела против нескольких. Немецкое издание напоминает и о судебном решении в пользу миллиардера Игоря Коломойского относительно «незаконности» национализации «Приватбанка». Олигарх и актер отрицали связь, который им приписывали на протяжении кампании. Однако, по мнению издания, Зеленского будут снова и снова спрашивать об этом, так же как и о плане для Украины. А план этот до сих пор «на стадии написания».

Издание Forbes напоминает о достижениях Украины за время президентства Петра Порошенко. Но украинцы все равно проголосовали против него. И не в последнюю очередь это произошло из-за отсутствия проведения желательных реформ, в частности судебной. Коррупционные скандалы, к которым причастны люди из окружения Порошенко, тоже сыграли свое, так же как и грязные кампании по дезинформации.

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«Порошенко и его сторонники говорили, что Зеленский не независимый кандидат, не по-настоящему новое лицо на политической сцене и что его президентство быстро вернет Украину на российскую орбиту под контроль Кремля. Но более 70% украинцев все равно выбрали Зеленского. Почему? Существует много возможных причин. Они поверили, что он действительно скромный президент из телесериала или что он энергичный новичок, незапятнанный коррупционными делами. Или же, что наиболее вероятно, они голосовали за него как за того, кто против истеблишмента или просто ради шутки. Какой бы не была причина, «эра Зе» началась», - говорится в статье.