Явка избирателей в Украине на 12:00 составляет 25,7% - ОПОРА

Самая высокая явка фиксируется в восточных регионах Украины (29,7%) и самая низкая - в западных (18,4%).

Явка избирателей на выборах президента в пределах всей Украины на 12:00 составляет 25,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

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Она заявила, что работа над проведением параллельного подсчета голосов началась успешно и активно продолжается.

"Мы также собираем данныеп о явке. Я готова вам обнародовать свежие данные по состоянию на 12:00 по явке выборов. В пределах всей Украины - 25,7%", - подчеркнула Айвазовская.

По ее словам, погрешность для региональной явки составляет 1,4%.

"Мы можем говорить пропорционально по отдельным регионам, по состоянию на 12:00, по данным параллельного подсчета, явка в центре Украины составляет 26,7%, на востоке - 29,7%, на юге - 28,2%, на западе - 18,4%", - отметила она.

Айвазовская заметила, что самая высокая явка в восточных регионах Украины и самая низкая - в западных, что частично связано с празднованием Вербного воскресенья.

"Очевидно, что явка может несколько выровняться после того, как граждане вернутся из церкви", - добавила она.