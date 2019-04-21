В штабе Зеленского прокомментировали ситуацию с иском против него

Координатор "ЗеКоманды" отмечает, что это был уже 9-й иск от того же человека с требованием отменить регистрацию Зеленского.

Координатор "ЗеКоманды" Александр Корниенко прокомментировал ситуацию с иском против кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга, отвечая на вопрос относительно судебного заседания по иску наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько о снятии Зеленского с президентских выборов, Корниенко отметил, что "это был уже 9-й его иск к нам".

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"Сама ситуация, это было накануне дня голосования вечером и информационное пространство уже был более или менее свободное от новостей, - по нашему мнению, именно это вызвало такое повышенное внимание именно к этому 9-му иску. Потому что остальные 8 исков он так же проиграл. В них он так же требовал отмены регистрации, что просто по закону нельзя сделать», - отметил представитель штаба.

Так, по словам Корниенко, его коллеги вчера выступили с позицией, что все это "чушь".

"Человек занимается ... Мы не знаем, какие у него мотивы это делать, но юридических точно там мало мотивов", - констатировал координатор "ЗеКоманды".

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 апреля Шестой апелляционный административный суд в Киеве отклонил иск Хилько об отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты Украины.

Во время заседания Хилько заявлял суду, что считает бесплатную раздачу Зеленским билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" подкупом избирателей, и это является нарушением украинского законодательства.

"Обстоятельства, на которые указывает истец, могут быть только основанием для объявления предупреждения, а не отмены регистрации кандидатом. Требование истца не подлежит удовлетворению", - подчеркнула коллегия судов.

В итоге судьи пришли к выводу, что этот иск "не заслуживает внимания".