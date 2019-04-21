Суд отклонил иск о снятии Зеленского с президентских выборов

В ночь на 21 апреля Шестой апелляционный суд Киева рассмотрел возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве отказался удовлетворять иск от наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Соответствующее решение суд принял в ночь на 21 апреля.

Во время заседания сам Хилько сообщал суду, что считает бесплатную раздачу билетов на дебаты на НСК "Олимпийском" со стороны Зеленского подкупом избирателей и что это нарушает украинское законодательство. Суд отказался признать это агитацией, поскольку оба кандидата не призывали голосовать за себя, а только сообщили избирателям, как получить билеты на дебаты. Судьи отметили, что этот иск "не заслуживает внимания". Таким образом, суд не нашел нарушений законодательства в действиях кандидата в президенты Владимира Зеленского.

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Вместе с тем, представитель Зеленского подчеркивал, что сам иск является необоснованным, а причиной его представления было "создание информационного повода".

Также на заседании присутствовал и представитель Центральной избирательной комиссии, который сообщил, что требование истца не может быть удовлетворено из-за отсутствия конкретных причин в соответствии с законом для отмены регистрации кандидата.

В ночь на 21 апреля Шестой апелляционный суд Киева рассмотрел возможное аннулирование регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Напомним, в 2017 году киевлянин Андрей Хилько заявил о том, что за пять дней до исчезновения к нему обратилась правозащитница Ирина Ноздровская и попросила юридической помощи по делу о смертельном ДТП со своей сестрой. По данным Фокус, родственники Ноздровской называли Хилько юристом и говорили, что он появился в жизни Ирины за несколько месяцев до смерти, а в день ее исчезновения мог ее видеть. Но после предположений относительно этого вроде как удалил свой профиль из соцсетей. Допросили же Хилько по этому делу только через несколько месяцев, но официальных подозрений ему не предъявляли

В апреле 2019 Хилько в статусе официального наблюдателя за президентскими выборами в 221-м округе от ОО "Украинская Ассоциация акционеров", руководителем и одним из основателей которой является сам Хилько, подал иск в суд против кандидата Владимира Зеленского, в котором требовал признать незаконной агитацией встречу политика с президентом Франции Эммануэлем Макроном и удалить информацию о ней. Коллегия судей отказала Хилько в этом иске.

15 апреля Хилько предлагал свою помощь депутату от БПП Александру Грановскому в комментариях к его публикации в соцсети Facebook. На суде же Хилько заявил, что не является "адвокатом Порошенко".