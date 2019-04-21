цей матеріал доступний українською

Проголосовал и умер: в Тернопольской области на избирательном участке внезапно скончался 75-летний мужчина

13:11, 21 апреля 2019
Выборы 2019
116 0
Иллюстрация REUTERS

В райцентре Козова Тернопольской области на избирательном участке, расположенном в помещении школы искусств, внезапно умер 75-летний местный житель.

Читайте такжеЦИК раскрыла первые данные о явке избирателей на участки

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области, инцидент произошел около 10:00.

«Мужчина успел получить бюллетень и проголосовать. Выйдя из кабинки, ему стало плохо. До приезда «скорой» домедицинскую помощь пенсионеру оказывал работник полиции, который нес службу на участке. Реанимационные мероприятия проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось», - говорится в сообщении.

Причину смерти жителя райцентра установят эксперты.

Сведения о данном происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Второй тур выборов президента: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #выборы президента Украины 2019