Проголосовал и умер: в Тернопольской области на избирательном участке внезапно скончался 75-летний мужчина

В райцентре Козова Тернопольской области на избирательном участке, расположенном в помещении школы искусств, внезапно умер 75-летний местный житель.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области, инцидент произошел около 10:00.

«Мужчина успел получить бюллетень и проголосовать. Выйдя из кабинки, ему стало плохо. До приезда «скорой» домедицинскую помощь пенсионеру оказывал работник полиции, который нес службу на участке. Реанимационные мероприятия проводили медики, однако вернуть к жизни мужчину не удалось», - говорится в сообщении.

Причину смерти жителя райцентра установят эксперты.

Сведения о данном происшествии внесены в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других происшествиях.