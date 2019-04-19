Дебаты Порошенко и Зеленского: онлайн трансляция

Каждый кандидат выступает на своей сцене. Сначала им зададут вопросы журналисты, потом они будут отвечать друг другу.

Сегодня в 19.00 на НСК "Олимпийский" в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На стадионе установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагается, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене. Смотреть дебаты онлайн можно будет в плеере ниже.

Дебаты онлайн трансляция

Регламент дебатов между Порошенко и Зеленским

Дебаты стартуют с коротких выступлений каждого из кандидатов. На них выделено по пять минут. После этого каждому из кандидатов в президенты предстоит ответить на три вопроса ведущих, также будет выделено по минуте на то, чтобы задать свой вопрос оппоненту. Для ответа на вопрос конкурента также будет предоставлено пять минут. Модерировать дебаты будут журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского.

Как шла подготовка к дебатам

Вечером 3 апреля кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вызвал действующего президента Петра Порошенко на дебаты на НСК "Олимпийский" и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Петр Порошенко заявил, что готов дебатировать на стадионе со своим соперником во втором туре выборов президента. Кандидаты долго не могли согласовать целый ряд аспектов проведения дебатов - начиная от даты и времени, заканчивая местом и организатором дебатов. 15 апреля в штабе Порошенко сообщили, что между представителями НСК "Олимпийский" и штабами кандидатов достигнута договоренность об аренде стадиона для проведения дебатов 19 апреля. Вечером в тот же день Зеленский записал новое видеообращение, в котором рассказал о старте распространения билетов на дебаты. Дебаты должны состояться в 19:00 19 апреля на НСК "Олимпийский". До и после дебатов запланирована развлекательная программа з участием популярных звезд.

В ходе подготовки к дебатам команды Порошенко и Зеленского жаловались друг на друга. В команде Зеленского обвиняли штаб оппонента в регулярном выдвижении новых условий. 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе. Отметим, 19 апреля должны были состояться официальные дебаты кандидатов в студии "Суспильного телевидения".

Безопасность на дебатах

Утром в пятницу в НСК "Олимпийский" прибыли подразделения полиции, а также несколько фур с телевизионным оборудованием. На стадионе установили две сцены для каждого из кандидатов, а поклонников разделили коридором, в котором будут находиться правоохранители.

Для обеспечения порядка во время дебатов на НСК «Олимпийский» полиция задействует до 10 тыс. человек. В МВД ожидают, что на просмотр дебатов придут до 60 тыс. человек.

Ситуация на НСК "Олимпийский" перед дебатами: фоторепортаж