Порошенко проводит акцию "Защити Украину" на Майдане Незалежности

Активисты выступают против изменения внешнеполитического курса государства после выборов президента и подчеркивают необходимость сохранения проукраинской позиции власти в вопросах языка, образования и религии.

Как передает корреспондент УНИАН, акция началась на Михайловской площади.

Участники акции держат в руках флаги организаций «Молодежный национальный конгресс», УНА-УНСО, «Свободные люди», «Самооборона Майдана» и других.

Предполагается, что на Майдане Незалежности будет проведен митинг, и затем колонна отправится по центральным улицам столицы к НСК «Олимпийский». На Майдане ожидаются выступления высокопоставленных лиц.

Участники собрания развернули два больших плаката с надписью "#Защити Украину", государственный флаг Украины и большое полотно с символикой УНА-УНСО.

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Активисты выступают против изменения внешнеполитического курса государства после выборов президента и подчеркивают необходимость сохранения проукраинской позиции власти в вопросах языка, образования, религии и других аспектов. Они подчеркивают необходимость продолжения курса реформ в государстве.

Также активисты хотят услышать от кандидата в президенты Владимира Зеленского во время дебатов его видение будущего развития государства.

Участники собрания заявляют, что намерены не допустить возвращения к власти бывших представителей Партии регионов.

По их словам, цель акции - повлиять на выбор тех граждан, которые перед вторым туром выборов президента еще не определились со своей позицией. Активисты заявляют, что граждане должны сделать осознанный проукраинский и прогосударственный выбор. На акции присутствовали народные депутаты, и в частности Андрей Левус, Николай Княжицкий.

На Михайловской площади среди участников собрания возник небольшой конфликт, и один был задержан полицией. В частности, активистам не понравился один мужчина, который, по их словам, к акции не имеет никакого отношения. Активисты требовали, чтобы этот человек покинул Михайловскую площадь. Этот мужчина отказался выполнить требование активистов, и по этой причине полиция, из соображений безопасности, задержала этого человека и отвела в полицейскую машину.

В то же время активисты заявляют, что их акция носит мирный характер.

Среди участников акции распространяются контрагитационные листовки против кандитата в президенты Владимира Зеленского. На листовках сказано «Защити Украину! Не отдай Путину. Останови Зеленского», а также «Стоп Реванш», «Украина превыше всего» и «Украина победит».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.