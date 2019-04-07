ЦИК принял постановление о проведении второго тура президентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.
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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании члены ЦИК единогласно приняли постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.
Кроме того, Центризбирком утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах президента.
По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе голубовато-серого цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, изложенными в постановлении о регистрации кандидатов.
Избирательные бюллетени напечатают на полиграфкомбинате «Україна» с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей.
ЦИК также утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которое состоится 21 апреля.