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ЦИК принял постановление о проведении второго тура президентских выборов

15:46, 07 апреля 2019
Выборы 2019
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Текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании члены ЦИК единогласно приняли постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.

Кроме того, Центризбирком утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах президента.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе голубовато-серого цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, изложенными в постановлении о регистрации кандидатов.

Избирательные бюллетени напечатают на полиграфкомбинате «Україна» с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей.

ЦИК также утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которое состоится 21 апреля.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019