ЦИК принял постановление о проведении второго тура президентских выборов

Центризбирком утвердил форму и текст бюллетеня для повторного голосования, которое назначено на 21 апреля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.

Читайте такжеОглашены официальные результаты первого тура президентских выборов (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании члены ЦИК единогласно приняли постановление о проведении повторного голосования по выборам президента.

Кроме того, Центризбирком утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах президента.

По словам заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко, текст бюллетеня напечатают только с одной стороны на государственном украинском языке на листе голубовато-серого цвета с защитными элементами. Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке с данными о них, изложенными в постановлении о регистрации кандидатов.

Избирательные бюллетени напечатают на полиграфкомбинате «Україна» с учетом кратности размещения избирательных бюллетеней в пределах полиграфического листа при их изготовлении и в количестве, на 0,5% превышающем количество избирателей, по данным Государственного реестра избирателей.

ЦИК также утвердила календарный план мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования по выборам президента, которое состоится 21 апреля.