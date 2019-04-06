ЦИК приняла уточненные протоколы о результатах голосования от 17 окружных избирательных комиссий

Центризбирком 5 апреля получил оригиналы протоколов из всех 199 округов, однако обязал ряд окружных комиссий предоставить уточненные протоколы.

Центральная избирательная комиссия приняла уточненные протоколы о результатах голосования на выборах президента от 17 окружных избирательных комиссий.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, сегодня Центризбирком под председательством Татьяны Слипачук после перерыва продолжил работу в режиме заседания.

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Для рассмотрения и дальнейшей проработки были приняты протоколы об итогах голосования с пометкой "Уточненный" от 17 окружных избирательных комиссий ТИО № 15, 21, 59, 65, 73, 75, 78, 99, 125, 127, 139, 141, 151, 154, 192, 206, 207.

Кроме того, ЦИК отменила ранее принятые протокольные решения о необходимости подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружным избирательным комиссиям ТИО № 98 и № 184 до 6 апреля 2019 года включительно.

После соответствующей обработки принятых ранее протоколов об итогах голосования, Комиссия поручила подготовить и предоставить протокол с пометкой "Уточненный" окружной избирательной комиссии ТИО № 180 до 6 апреля 2019 года включительно.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов УИК о результатах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко – 15,95%.