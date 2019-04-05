ЦИК получила оригиналы протоколов со всех 199 избирательных округов

После перерыва в заседании ЦИК приняла на обработку протоколы об итогах голосования последних двух окружных избирательных комиссий.

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании ЦИК приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще с 2 территориальных округов.

Так, документы предоставлены из округов №127 (Николаевская область) и №186 (Херсонская область).

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Также комиссия приняла уточненные протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №№ 60, 90, 91, 93, 96, 119, 179, 190.

Кроме того, в ходе заседания была установлена необходимости обязать окружные избирательные комиссии территориальных округов №№ 75, 98, 128 составить уточненные протоколы и представить их в ЦИК.

Сегодня на заседании члены Центризбиркома также подвели итоги голосования в пределах заграничного избирательного округа, подписав соответствующий протокол ОИК.

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95%.