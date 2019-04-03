ЦИК приняла оригиналы протоколов со 103 избирательных округов (видео)

Сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще шести территориальных округов.

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 103 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще шести территориальных округов: №60 (Донецкая область), №100 (Кировоградская область), №89 (Запорожская область), №154 (Ривненская область), №119 (Львовская область), №197 (Черкасская область).

Как отметила член комиссии Ольга Лотюк, ЦИК получила протоколы от нескольких участков заграничного избирательного округа: №№900003 (Азербайджан), 900006 (Бельгия), 900007 и 900008 (Беларусь), 900016 и 900017 (Греция), 900018 (Грузия), 900022 (Египет), 900029 (Испания), 900046 (Кувейт), 900051 (Македония), 900055 и 900056 (Молдова), 900063 (Германия), 900065 и 900116 (Объединенные Арабские Эмираты), 900082 (Саудовская Аравия), 900097 (Туркменистан), 900108 (Швейцария), 900114 (Сербия).

Кроме того, во время заседания была установлена необходимость обязать окружные избирательные комиссии №212 и №148 составить уточненные протоколы и направить их в ЦИК до 4 апреля включительно.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Таким образом, по состоянию на 18.00 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 103 территориальных избирательных округов.

Как сообщал УНИАН, голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта.