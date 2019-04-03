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ЦИК приняла оригиналы протоколов со 103 избирательных округов (видео)

19:47, 03 апреля 2019
Выборы 2019
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В заседании ЦИК объявлен перерыв \ УНИАН

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 103 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий еще шести территориальных округов: №60 (Донецкая область), №100 (Кировоградская область), №89 (Запорожская область), №154 (Ривненская область), №119 (Львовская область), №197 (Черкасская область).

Как отметила член комиссии Ольга Лотюк, ЦИК получила протоколы от нескольких участков заграничного избирательного округа: №№900003 (Азербайджан), 900006 (Бельгия), 900007 и 900008 (Беларусь), 900016 и 900017 (Греция), 900018 (Грузия), 900022 (Египет), 900029 (Испания), 900046 (Кувейт), 900051 (Македония), 900055 и 900056 (Молдова), 900063 (Германия), 900065 и 900116 (Объединенные Арабские Эмираты), 900082 (Саудовская Аравия), 900097 (Туркменистан), 900108 (Швейцария), 900114 (Сербия).

Кроме того, во время заседания была установлена необходимость обязать окружные избирательные комиссии №212 и №148 составить уточненные протоколы и направить их в ЦИК до 4 апреля включительно.

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Таким образом, по состоянию на 18.00 3 апреля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 103 территориальных избирательных округов.

Как сообщал УНИАН, голосование на выборах президента Украины состоялось 31 марта.

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Теги: #выборы президента Украины 2019