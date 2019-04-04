В штабе Зеленского отреагировали на согласие Порошенко прийти на дебаты

По словам руководителя штаба Зеленского, кандидат в президенты и действующий глава государства должен признать, что он будет дебатировать именно с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским и должен пройти медицинскую экспертизу.

В штабе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского еще ждут выполнения кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко ряда условий для проведения дебатов, после чего будут согласованы их дата и время.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил руководитель штаба Иван Баканов.

«Не на все вопросы даны ответы по этому поводу. Мы еще ждем, может, нам еще дадут дополнительный ответ. В ролике было еще несколько вопросов ... там было о признании кандидата кандидатом, о предоставлении ответа относительно медицинской экспертизы», - заявил он.

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По словам Баканова, пока рано что-то конкретно говорить о самих дебатах, поскольку «не выполнены все требования, которые были озвучены в этом ролике».

«Дата и время еще будут согласовываться с учетом предметности ответов, которая будет предоставлена», - резюмировал руководитель штаба.

Отвечая на вопрос, велись ли переговоры о проведении этих предвыборных дебатов именно на НСК «Олимпийский», Баканов сказал, что «если такое место предложено, то, очевидно, оно предложено не случайно».

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах президента в первом туре, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95%.

3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. По его словам, дебаты должны состояться на НСК «Олимпийский перед народом Украины, и «все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать, кандидаты должны обязательно пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов - стране нужен здоровый президент».

Зеленский отмечает, что из уважения к его избирателям Порошенко «должен публично сказать, что дебаты состоятся не с марионеткой Кремля или Коломойского, не с «ватником», не с малоросом, не с быдлом, не с клоуном, а с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским».

В свою очередь Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский".